AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF yarıyıl sonu sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi ile yarıyıl sonu sınav tarihi paylaşılmıştı. AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ağustos ayının ilk haftasında yapılacak. Peki, AUZEF telafi sınavı ne zaman?

AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF yarıyıl sonu sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () Yarıyıl Sonu (Bitirme) sınavları ardından gözler telafi sınavına çevrildi. Üniversite yayımladığı takvimle telafi sınavı oturumları duyuruldu.

AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF yarıyıl sonu sınav takvimi - 1

TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF yarıyıl sonu sınav takvimi - 2

TELAFİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

Koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler bu derslerden Bütünleme sınavına girer ve sınavda başarısız olur (FF) ise ders harf notu son girdiği sınava göre belirlenir ve FF olarak kalır.

Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlememelidir.

Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler, bitirme sınavından sonra koşullu başarılı oldukları (DD) ve (DC) harf notları için Bütünleme sınavına giremez.

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