AUZEF telafi sınavı sonuçları açıklandı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen telafi (bütünleme) sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Haberler - ntv.com.tr 21.02.2022 - 14:09 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 14:33

AUZEF telafi sınavı sonuçları açıklandı

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi telafi sınavları 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlendi.

AUZEF TELAFİ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "12-13 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi Sınavı sonuçları açıklanmıştır. sonuçlarınızı https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz" açıklaması yapıldı.

AUZEF TELAFİ SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri 14 – 18 Şubat olarak belirlenmişti. Ancak yoğun talep üzerine 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme süresi 27 Şubat 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatıldı.

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