AUZEF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor?

AUZEF SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları Akademik Takvimde belirtilen tarih ve saatlerde cumartesi ve pazar günleri 4 oturum şeklinde gerçekleşmektedir. 1 ve 3. oturum 09.30'da, 2 ve 4. oturum 14.00'te başlamaktadır.



AUZEF SORULARI



Öğrencilerimiz ara sınavda (vizede) her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örneğin ara sınavda (vizede) 14 üniteden/haftadan oluşan bir ders için ilk 7; 12 üniteden oluşan bir ders için ilk 6; 10 üniteden oluşan bir ders için ise ilk 5 üniteden/haftadan soru sorulmaktadır.



Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.