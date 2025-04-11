AUZEF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları için geri sayım sürüyor. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

AUZEF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Açık ve Uzaktan Fakültesi () 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavları 12 - 13 Nisan 2025 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 130 merkezinde gerçekleştirilecek.

AUZEF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor? - 1

SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Açık ve Uzaktan Fakültesi sınavları Akademik Takvimde belirtilen tarih ve saatlerde cumartesi ve pazar günleri 4 oturum şeklinde gerçekleşmektedir. 1 ve 3. oturum 09.30'da, 2 ve 4. oturum 14.00'te başlamaktadır.

AUZEF SORULARI

Öğrencilerimiz ara sınavda (vizede) her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örneğin ara sınavda (vizede) 14 üniteden/haftadan oluşan bir ders için ilk 7; 12 üniteden oluşan bir ders için ilk 6; 10 üniteden oluşan bir ders için ise ilk 5 üniteden/haftadan soru sorulmaktadır.

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

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