AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ne zaman? AUZEF telafi sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF)Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) sınavları devam ederken gözler telafi sınavlarına çevrildi. Telafi(Bütünleme)sınavı için öğrencilerin başvuru yapmasına gerek yoktur, başarısız(FF) ve koşullu başarılı(DD, DC) dersler için öğrenciler telafi(bütünleme) sınavına girebilir.