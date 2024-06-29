AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ne zaman? AUZEF telafi sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi ile yıl içerisinde gerçekleştirilecek sınavlar duyurulmuştu. Takvimde telafi sınav tarihlerine de yer verildi. Peki, AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ne zaman? İşte AUZEF telafi sınav takvimi

AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ne zaman? AUZEF telafi sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi ()Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) sınavları devam ederken gözler telafi sınavlarına çevrildi. Telafi(Bütünleme)sınavı için öğrencilerin başvuru yapmasına gerek yoktur, başarısız(FF) ve koşullu başarılı(DD, DC) dersler için öğrenciler telafi(bütünleme) sınavına girebilir.

AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ne zaman? AUZEF telafi sınav takvimi - 1

TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde uygulanacak. AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

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