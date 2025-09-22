AUZEF yeni kayıt muafiyet kılavuzu yayınlandı

MUAFİYET BAŞVURU DUYURUSU

Yayımlanan açıklamada; "AUZEF’e 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran, YÖKSİS sisteminde mezuniyet bilgisi olan öğrencilerin muafiyet işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacak olup, başvuru gerekmemektedir.



AUZEF’e 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran, YÖKSİS sisteminde bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunmayan öğrencilerin http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden başvuru yapmaları ve onaylı transkriptlerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.



Muafiyet Başvuru Tarihi: 22 Eylül-5 Ekim 2025



Muafiyet İtiraz Tarihi: 6 Ekim-10 Ekim 2025 " denildi.



İTİRAZ SÜRECİ



Muafiyet itirazları 6 Ekim 2025 Saat 11:00-10 Ekim 2025 saat 16:00 tarihine kadar https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/login alınacak. Muafiyet tarihleri içerisinde muafiyet başvurusunu tamamlamayan veya muafiyet başvurusundaki işlemleri eksik ya da hatalı yapan öğrencilerin muafiyet başvurusu kabul edilmeyecek.