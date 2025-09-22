AUZEF yeni kayıt muafiyet kılavuzu yayınlandı
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi yeni kayıt muafiyet kılavuzu yayınlandı. AUZEF muafiyet başvuru işlemleri 22 Eylül 2025 tarihi itibariyle başladı.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) yeni kayıt muafiyet sürecine ilişkin kılavuz paylaştı. Muafiyet başvuru işlemleri 22 Eylül 2025 Saat 11:00 - 5 Ekim 2025 Saat 16:00 tarihine kadar http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılacak.
MUAFİYET BAŞVURU DUYURUSU
Yayımlanan açıklamada; "AUZEF’e 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran, YÖKSİS sisteminde mezuniyet bilgisi olan öğrencilerin muafiyet işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacak olup, başvuru gerekmemektedir.
AUZEF’e 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran, YÖKSİS sisteminde bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunmayan öğrencilerin http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden başvuru yapmaları ve onaylı transkriptlerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Muafiyet Başvuru Tarihi: 22 Eylül-5 Ekim 2025
Muafiyet İtiraz Tarihi: 6 Ekim-10 Ekim 2025 " denildi.
İTİRAZ SÜRECİ
Muafiyet itirazları 6 Ekim 2025 Saat 11:00-10 Ekim 2025 saat 16:00 tarihine kadar https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/login alınacak. Muafiyet tarihleri içerisinde muafiyet başvurusunu tamamlamayan veya muafiyet başvurusundaki işlemleri eksik ya da hatalı yapan öğrencilerin muafiyet başvurusu kabul edilmeyecek.