AUZEF bütünleme sınavı (telafi) sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte telafi sınavı tarihi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı akademik takvimde, AUZEF telafi sınavları (yarıyıl sonu) tarihi açıklandı.

2023 AUZEF akademik takvimine göre; telafi bir diğer adıyla bütünleme sınavları 04 Şubat - 05 Şubat 2023 tarihlerinder yapılacak.

SINAVIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?



Öğrenciler sınav binası ve salonuna Sınav Giriş Belgesi ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilen resmi kimlik belgeleriyle alınmaktadır. Sınav binalarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen kimlikler dışında herhangi bir belge ile girilemez.



Sınavdan bir hafta önce AUZEF telafi sınavı giriş belgelerinin ilan edilmesi bekleniyor.

BÜTÜNLEME SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?



Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.