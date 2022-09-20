AYM'den öğrencilere disiplin cezası düzenlemesine iptal

Anayasa Mahkemesi, yükseköğretim öğrencilerinin disiplin cezalarına ilişkin yasal düzenlemenin iptal edilmesine hükmetti.



Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bir davayı gören Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Yükseköğretim Kanunu'ndaki bazı hükümlerin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali istemiyle Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Başvuruda, kanunda disiplin cezası gerektiren eylemlerin soyut biçimde ifade edildiği ve hangi eyleme hangi disiplin cezasının uygulanacağının açık olarak belirtilmediği ifade edildi.

İptal istemini görüşen Anayasa Mahkemesi, belirtilen kanuni düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptaline karar verdi.

Kararda, kanunda hangi eylemin hangi disiplin cezası ile cezalandırılacağının açık ve net olarak gösterilmediği, bunun tespit edilmesine imkan sağlayacak herhangi bir ölçüt getirilmediği aktarıldı. İptal hükmünün ise 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

