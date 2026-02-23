Aynı lise iki ayrı puan. Türkiye'nin gözde okullarındaki sistem değişiyor

Türkiye'deki pansiyonlu okullara yönelik yeni bir düzenleme yapılacak. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Erzurum'da gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Yusuf Tekin, her öğrenciye konaklama imkanı sunmanın mümkün olmadığını belirterek pansiyonlu okullara yönelik bir düzenleme hazırlıkları yaptıklarını açıkladı.

Okulların kontenjan yapısının pansiyonu olan ve olmayan şeklinde ikiye ayrılayacağını belirten Bakan Tekin, “İstanbul Erkek Lisesi’nde diyelim ki dört şube alacağız. 120 öğrenci, bunun 60’ı konaklamalı olacak 60’ı konaklamasız. O 60 kendi içinde yarışsın, öbür 60 kendi içinde yarışsın.” şeklinde örneklendirerek yeni düzenlemeyi anlattı.

Tekin sözlerine şunları da ekledi:

“İstanbul Erkek Lisesi’nde 600 öğrenciyi konaklatabileceğimiz yurt yapmak için yerimiz yok. Başka yerdeki yurda öğrenciyi gönderdik, isyan ettiler. O civarda da pansiyon yapabileceğimiz yer yok. Ya da Kabataş. Yurdu bitiriyoruz şimdi. Yurdun kapasitesi belli. Teknik anlamda mümkün değil. O yüzden o okullarda konaklama hizmetinin kontenjanını ayrıştırmak istiyoruz,”

Milli Eğitim Bakanı yeni düzenlemenin bu yıl LGS kitapçığında olacağını duyurarak, “Puanları farklı mı olacak şimdiden onu bilemeyiz.” dedi.

PANSİYONU OLAN OKULLAR

Pansiyonu olan okullar arasında İstanbul Erkek, Kadıköy Anadolu, Kabataş, Cağaloğlu, Haydarpaşa, Ankara Fen gibi öğrencilerin en çok tercih ettiği gözde liseler de bulunuyor.

Örneğin 783 öğrencili İstanbul Erkek Lisesi’nin 247 kişilik yurdu, 927 öğrencisi bulunan Kadıköy Anadolu Lisesi’nin 336 kişilik yurdu, 806 öğrencili Kabataş Erkek Lisesi’nin de 300 kişilik yurdu var.

FENOMEN ÖĞRETMENLERE YAKIN TAKİP

Sosyal medya içerik üreten öğretmenlere yönelik de konuşan Tekin, bu kişilere tepki gösterdi.

Bakan Tekin, “Bazı öğretmenlerimiz ‘fenomenlik’ yapıp oradan kendilerine özel ders verebilecekleri öğrenci buluyorlar. Ama okulda destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) açmıyor, burada sorun çıkıyor. Şimdi burada yeni bir yaklaşıma gidiyoruz. Bakanlık Yönetim Sistemi üzerinden, hangi okullarda DYK açılıyor hangisinde açılmıyor, niye açılmıyor bakıyoruz.” diyerek fenomen öğretmenlere yönelik incelemelerin süreceğini belirtti.

ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Yusuf Tekin, “İki yıldır anket ve değerlendirme yapıyoruz. Eğitim öğretim gün sayımız 180 gün. 2027 için resmi tatilleri de değerlendirdiğimizde bu 180 günü yetiştiremiyoruz. Bu nedenle bu süreci değerlendireceğiz.” diye konuştu.

EK DERS ÜCRETLERİNE ZAM

Öğretmenlerin ek ders ücretlerine zam yapılmasının gündemlerinde olduğunu da söyleyen Tekin, “Şube müdürü, müfettiş, genel idare hizmetleri sınıfına geçen arkadaşlarımız; uzman ve başöğretmen haklarını alamıyorlar. Bunların hepsini bir paket olarak Maliye Bakanımızla konuştuk, konuşuyoruz.” dedi.