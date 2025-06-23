AYT soruları nasıldı? Adayları terleten iki test

YKS'nin belirleyici testinin AYT olmayacağı değerlendirmesinde bulunan Gültekin, "Toplam puanın yüzde 60'nı AYT oluşyuruyor ama zorluk düzeyinde TYT'deki temel matematik ve Türkçe olacak." ifadesini kullandı.

Bu yılki sınavın kolay olduğunu söyleyen Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, "Düzenli çalışan bir öğrenci için zorlayıcı sorular yoktu." dedi.

Bu yıl sınavda 2 milyon 300 bin aday vardı

"ESER BAĞLAMINDAKİ SORULAR ZORLAYICIYDI"



Eğitim Uzmanı Tarkan Gülbay ise özellikle eser bağlamındaki sorulara dikkat çekti.

"Biraz zamanı yiyen sorular var. Bu edebiyat açısından belirleyici bir özellikti." yorumunu yapan Gülbay, "Kimya testi geçen sene daha zorlayıcıydı ama bu sene kimya daha yapılabilir nitelikteydi." ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre fizik ve biyoloji soruları orta yüksek seviyedeydi.

Tarih ve coğrafya testleriyse geçen yıla göre daha kolaydı.

BU YIL KATILIM GEÇEN YILA GÖRE AZDI

Bu yıl sınava katılım geçen yıla göre azaldı. Bu durum adaylar için avantaj olarak görülüyor.

Geçen yıl 2 milyon 700 bin adayın puanının hesaplanıp, tercih yapma aşamasına geldiğini söyleyen Sadık Gültekin, şunları söyledi:

"Bunlardan 1 milyon 700 bin dolayında aday tercih yapmış. Bu yıl 2 milyon 300 bin adayın puanı hesaplanacak tercih yapma aşamasında olacaklar.

Şimdi bu adaylardan 1 milyon 300 bini tercih yapsa; alınacak öğrenci sayısına baktığınız zaman 800 bin dolayında... Olağanüstü derecede bir avantaj."