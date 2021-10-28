Bakan Özer açıkladı: Anaokullarında karantina süresi 10 güne indirilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, anaokullarındaki 14 günlük corona virüs karantina süresinin 10 güne indirileceğini açıkladı.

Haberler - NTV Haber 28.10.2021 - 11:35

Bakan Özer açıkladı: Anaokullarında karantina süresi 10 güne indirilecek

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Covid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı eksik olanların karantina süreleri kısaldı

Covid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı eksik olanların karantina süreleri kısaldı

Milli Bakanı Mahmut Özer, yeni tip corona virüste (Covid-19) 14 gün olan karantina süresinin yarından itibaren anaokullarında da 10 gün olarak uygulanacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce ilköğretim ve ortaöğretimde de karantina süresini 14 günden 10 güne düşürmüştü.

Sözcü gazetesine konuşan Bakan Özer, yeni dönemde eğitimde reform yapılıp yapılmayacağına dair soruyu da yanıtladı.

"Benden reform beklemeyin" diyen Özer, "Önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri geliştirmek, eksiklerimizi gidermek" şeklinde konuştu.

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