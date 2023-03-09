Bakan Özer: Afet bölgesinde 1717 bölgede eğitim sürüyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen afet bölgesinde 1717 noktada her kademede öğrencilere eğitim öğretim verildiğini açıkladı.

Bakan Özer: Afet bölgesinde 1717 bölgede eğitim sürüyor

Bakan Özer, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesinde her kademede kurduğumuz 1717 noktada çocuklarımızın eğitimlerini sürdürüyoruz" dedi.

Özer, deprem bölgesinde 396 ana sınıfı, 127 ilkokul, 168 ortaokul ve 277 lisenin yanı sıra 717 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sistemi'ne (LGS) yönelik kurs olduğunu açıkladı. 

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