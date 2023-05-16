Bakan Özer: Deprem bölgesinden nakil aldıran 77 bin 647 öğrenci illerine döndü

Bakan Özer'in paylaştığı görsele göre; 24 bin 833 öğrenci Kahramanmaraş'a, 2 bin 642 öğrenci Adana'ya, 14 bin 382 öğrenci Hatay'a, 2 bin 332 öğrenci Osmaniye'ye, 255 öğrenci Kilis'e, 9 bin 274 öğrenci Gaziantep'e, 9 bin 944 öğrenci Adıyaman'a, 11 bin 76 öğrenci Malatya'ya, 1487 öğrenci Şanlıurfa'ya, 1422 öğrenci ise Diyarbakır'a geri döndü.