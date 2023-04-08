Bakan Özer: LGS'de çocukları zorlamayacağız

Deprem bölgesinde 500 çelik konstrüksiyonlu prefabrik okul yapılacağı öğrenildi.



6 Şubat'taki depremin ardından İstanbul'daki okullarda da inceleme başlatıldı.



Özel okullara sağlam raporu almalları için 3 ay süre verildi. Bakan Özer, binaları sağlam olmayan özel okulların kapatılacağını, şu ana dek 6 özel okulun riskli olduğu için kapatıldığını açıkladı.



Mahmut Özer, "İstanbul’da tüm okulların altına güçlendirilmiş sığınak ve depo alanları yapacağız. Çadırlar, battaniyeler, uyku tulumları, aydınlatma cihazları ile ihtiyaç ve ilk yardım malzemelerini oralarda depolayacağız." ifadelerini kullandı.



Deprem bölgesinde 40 bin gönüllü öğretmenin görev aldığını söyleyen Özer, eşi ve çocuğunu kaybeden ya da bakmakla yükümlü olduğu yakınları olan öğretmenlere nakil kolaylığı sağlandığını açıkladı.