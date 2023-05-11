Bakan Özer: Okul öncesi eğitimden ücret alınmayacak

AK Parti Ordu milletvekili adayı da olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kentte Okul Öncesi Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.



2023-2024 eğitim-öğretim yılına dair açıklamalarda bulunan Özer, "Buradan bir müjdemiz daha var. Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitimi erişimini kalıcı kılmak için çalışmalarımız var. 5 yaşı hallettik. Hedefimiz; 4 yaş ve 3 yaşı da okul öncesi eğitime dahil etmek ve oradaki oranları yükseltmek. 3-5 yaş arasında OECD ortalamasını yakalamak ile ilgili yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.



''ÜCRETLERİN TAMAMINI KALDIRIYORUZ''



Okul öncesi eğitimdeki fiyatlara ilişkin de konuşan Bakan Özer şunları söyledi:



"Okul öncesi eğitim ile ilgili valilik tarafından komisyonlar marifeti ile belirlenen ücretler vardır. Yarım gün 50 lira-100 lira. Tam gün eğitim veren kreşlerde ise 400 lira, 500 lira gibi. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine dayalı olarak bu ücretler tahakkuk ediliyordu. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı içerisinde bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz. Türkiye'nin hiçbir noktasında; ister tam gün isterse yarım gün eğitim yapsın, hiçbir ad altında okul öncesi eğitimden kesinlikle ücret alınmayacak.''

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