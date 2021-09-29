Bakan Özer: Okula devam oranı yüzde 95'in üzerinde

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın çeşitli ilçelerinden gelen Anadolu lisesi, fen lisesi, imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, öğrencilerin öneri ve isteklerini dinledi. Bakanlıkta gerçekleşen buluşmada Bakan Özer, şu anda ana odaklarının okulların yüz yüze eğitime devam etmesi olduğunu belirterek, bu süreçte dördüncü haftayı başarılı bir şekilde tamamlamak üzere olduklarını, sürecin planlandığı gibi ilerlediğini bildirdi.



Yüz yüze eğitimin yeniden başlaması konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını aktaran Özer, salgın şartlarında alınması gereken önlemlere uymanın öneminin altını çizdi.

"ÖĞRENCİLERİN OKULLARA DEVAM ORANI ÇOK YÜKSEK"



Özer, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:



"Şu anda temel eğitim ve ortaöğretimde öğrencilerin okullara devam oranı çok yüksek. Türkiye genelinde devam oranı yüzde 95'in üzerinde. Bu, velilerin ve öğrencilerimizin artık önlemleri alarak okula devam etme noktasında bir kaygılarının olmadığını gösteriyor. Bu süreçte en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması. Süreçte sınıf bazlı bir önlem yaklaşımı yürütüyoruz.

Bu kapsamda 850 bin sınıfımız var, vaka nedeniyle zaman zaman bazı sınıflar uzaktan eğitime geçebilir ama önemli olan açık sınıfların varlığını sürdürmesidir. Diğer taraftan 14 gün ara veren sınıflarımız, dijital platformlar üzerinden canlı sınıf uygulaması ile derslerine devam edebiliyor."