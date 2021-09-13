Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi konusunda, kararlı olduklarını vurguladı.

''OKULLAR AÇIK KALACAK'' MESAJI

TRT Haber yayınına konuk olan Bakan Özer, "Okulların açık kalması, milli güvenlik meselesidir" şeklinde konuştu.

Özer, okullarda rastgele virüs taraması uygulamasının da yakın zamanda başlayacağını söyledi.



"ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ NE AŞI NE PCR ZORUNLULUĞU VAR"

Velinin rızası olmadan çocuğa PCR testi yapılmayacağını belirten Bakan Özer, ''Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var'' dedi.