Bakan Özer: Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir

Okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Okulların açık kalması, milli güvenlik meselesidir" dedi.

NTV Haber 13.09.2021 - 13:57

Bakan Özer: Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi konusunda, kararlı olduklarını vurguladı.

''OKULLAR AÇIK KALACAK'' MESAJI

TRT Haber yayınına konuk olan Bakan Özer, "Okulların açık kalması, milli güvenlik meselesidir" şeklinde konuştu.

Özer, okullarda rastgele virüs taraması uygulamasının da yakın zamanda başlayacağını söyledi.

"ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ NE AŞI NE PCR ZORUNLULUĞU VAR"

Velinin rızası olmadan çocuğa PCR testi yapılmayacağını belirten Bakan Özer, ''Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var'' dedi.

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