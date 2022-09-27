Bakan Özer üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayısını açıkladı

2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 224 bin 48 olarak açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in 2021-2022 döneminde Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenci sayısı, mezun olan yabancı öğrenci sayısı ve yabancı dil eğitimi alan öğrenci sayısı ile öğrencilerin yeterli yabancı dil eğitimine erememelerinin nedenleriyle ilgili soru önergesini yanıtladı.

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için yabancı uyruklu öğrenci sayılarının henüz açıklanmadığını belirten Özer, "2020-2021 eğitim öğretim yılında, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 224 bin 48'dir. 2019-2020 öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinden mezun olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı 13 bin 417'dir" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, seçmeli olarak İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça, Çince yabancı dil derslerinin öğrencilere verildiğini belirtti.



Yabancı dil dersinin, 2012-2013 eğitim öğretim yılından başlanarak ilkokul 2'nci sınıftan itibaren okutulmaya başladığını ifade eden Bakan Özer, "İlkokul 4'üncü sınıf ve ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda öğrenim gören istekli öğrencilere; yaz tatillerini verimli şekilde geçirmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-kılavuzu kapsamında, İngilizce dersi yaz okulu uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu öğrencilerimize yönelik 4 Temmuz, 28 Ağustos arasında düzenlenen yaz okulu eğitiminde 4'er haftalık süreler ile haftada 12 ders saati İngilizce eğitimi verilmiştir" dedi.