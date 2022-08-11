Bakan Özer'den 'uzman ve başöğretmenlik sınavı' açıklaması

Uzman ve başöğretmenlik sınavına ilişkin örnek kitapçıklar yayımlanacak.

17 Haziran'ın ardından hızlı şekilde yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Özer, Bakanlığın "okulların ihtiyacını karşılayamadığı" şeklindeki yanlış algının gerçeği yansıtmadığını, 2022-2023 eğitim öğretim yılında temizlik, kırtasiye, küçük-büyük onarım yatırımlarını bizzat okullara göndereceklerini vurguladı.

Salgının ardından yüz yüze eğitime başlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özer, önlemler alındığı takdirde yüz yüze eğitime ara vermeden eğitim öğretimi tamamlama kapasitesinin bu ülkede bulunduğunun gösterildiğini kaydetti.

Özer, son 20 yılda eğitimde hayata geçirilen devasa yatırımlar ve okullaşma oranlarında yakalanan başarıdan bahsetti.



Geçmişte eğitimin önüne konulan engelleri anımsatan Özer, "Başörtüsü yasağı, kat sayı uygulaması, imam hatibin dışında bu coğrafyanın, ülkenin çocuklarının peygamberin hayatını, Kur'an-ı Kerim'i, dini bilgileri öğrenmesiyle ilgili engeller... İşte bu engellerin hepsi bu dönemde ortadan kaldırıldı. Yani eğitim sistemi demokratikleşiyor. Antidemokratik uygulamaların tamamı ortadan kaldırıldı" diye konuştu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri ile Paris'te yaptığı görüşmeye değinen Özer, şunları kaydetti:

"Türkiye'de eğitim alanındaki gelişmeleri büyük bir başarı hikayesi olarak bize sundular. 'Gerçekten çok büyük iş başardınız. Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarında büyük artış var. Eğitimde fırsat eşitliğinde çok önemli noktalara doğru gidiyor Türkiye.' dediler. Biz ayrıldıktan sonra da sosyal medya paylaşımında, 'Türkiye eğitimde büyük işler başarıyor. Bu sadece Türkiye'de kalmamalı, diğer ülkelere de ilham vermelidir' dedi.

''60 YILLIK RÜYAYI GERÇEKLEŞTİRDİK''

Özer, Bakanlık olarak yapacakları en büyük yatırımın öğretmenlere yönelik olduğunun altızı çizerek, şunları kaydetti:



"Okul temelli mesleki gelişim programını geliştirdik. Siz değerli yöneticilerin bulunduğu okullarda, öğretmenlerimiz hangi eğitim istiyorsa bütçesini biz vereceğiz. Yetmedi ikinci adımı attık. Türkiye'de eğitim alanındaki iyi uygulamaların yönetici ve öğretmenler tarafından görülmesini sağlamak için öğretmen ve yönetici mobilite programını geliştirdik. Aynı zamanda mesleki gelişim toplulukları ve öğretmen bilişim ağını geliştirerek dijital platform üzerinden öğretmenlerimize destek verdik.

Bakın bir senelik olaydan bahsediyoruz. 2020 yılında 1,2 milyon öğretmenimiz bu eğitimlerden yararlanmış. Öğretmen başına düşen eğitim saati 44. 2021'de yaptığımız hamlelerle 2,9 milyon sertifika verildi. Öğretmen başına eğitim saati 94 saate çıkarıldı. Son 10 yılın en büyük rakamlarına ulaşıldı. 2022 yılında hedefimiz, tüm öğretmenler başına minimum 120 saatlik eğitimin alınmasını sağlamak. Bunun için geçen yıl öğretmenlerin mesleki gelişiminde kullanılan 8,9 milyonluk bütçemizi, 292 milyona çıkardık, 35 kat arttırdık. Bunun 210 milyonunu sadece okullarda kullanacağız. Kişisel gelişim, liderlik yeteneklerinin güçlendirilmesiyle ilgili her türlü desteği vereceğiz. 292 milyonla da yetinmeyeceğiz, bunu 400-500 milyonlara da çıkaracağız."



Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili "60 yıllık rüyayı gerçekleştirdiklerini" dile getiren Özer, emeği geçenlere teşekkür etti.



Özer, uzman ve başöğretmenlikle ilgili kariyer sistematiği geliştirdiklerine değinerek, küçük eğitimler ve basit sınavla süreci nihayetlendirip, öğretmenlerin özlük haklarında ciddi iyileşmeler sağlayacaklarını aktardı.



UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVINA ÖRNEK KİTAPÇIK



Bakan Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bakanlık olarak yardımcı olalım dedik çünkü ilk defa sınav yapılacak, belki öğretmenlerimiz tedirgin, soruların nasıl olacağını kestiremiyorlar. Gereksiz şekilde kaygılanıyorlar, bittiği zaman görecekler, 19 Kasım'daki sınavdan sonra görecekler. Eğitimler bittikten sonra örnek kitapçıklar yayınlamaya karar verdik ki nasıl bir çerçeve içinde uzman ve başöğretmenlik sınavının yapılacağını sizlere göstermiş olacağız. Eylül ayı içinde yayınlayacağız."