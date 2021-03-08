Bakan Selçuk açıkladı: Okullarda eğitim 2 Temmuz'a dek sürecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki eğitimin ara tatil olmaksızın 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, CNN Türk canlı yayınında yüz yüze eğitime ilişkin soruları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok" ifadelerini kullandı.

Okullarda yüz yüze eğitim faaliyetlerinin yeniden başlamasını da değerlendiren Selçuk, ilk ve ortaokullarda yüzde 80'nin üzerinde bir katılım gerçekleştiğini vurgulayarak, "İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm" dedi.