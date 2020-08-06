Bakan Selçuk: Okullar açılmasın demek, maskesiz sokağa çıkmak kadar basit

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılıp açılmayacağı tartışmasına ilişkin uyarılarda bulundu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından ''Okullar açılmasın' demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit" mesajını paylaştı.



Corona virüs tedbirlerine uyulması çağrısında bulunan Selçuk, ''Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda" ifadesini kullandı.

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