Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim esastır

Milli  Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir" açıklamasında bulundu.

DHA 25.03.2021 - 11:03

Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim esastır

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Corona virüsle mücadele kapsamında okullarda bir yıldan uzun bir süredir uzaktan eğitim devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un birkaç gün önce yaptığı 'salgın bitse de uzaktan eğitim kalıcı olacak' açıklamaları, tartışmalara neden olmuştu. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır" ifadesini kullandı.

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