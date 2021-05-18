Bakan Selçuk'tan öğretmen ve okul çalışanları için aşı açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan yaptığı açıklamada 40 yaş üzeri öğretmenlerin ve okul çalışanlarının bugün itibariyle aşı randevucu alabileceğini söyledi.

Selçuk paylaşımında, "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı.Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.