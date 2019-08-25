CNN Türk'te katıldığı programda soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarda özel sınıf iddialarıyla ilgili soruşturma başlattık" dedi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hangi okulda bu tür bir fiil işlenmişse, bununla ilgili gelen şikâyetleri toparlayıp bu okulların tamamına ilişkin soruşturmayı başlattık. Bunun kesinlikle yapılmaması gerektiği ve asla izin vermeyeceğimizi de çok büyük bir kararlılıkla ortaya koyduk. Bir okulun içerisinde ayrı bir sınıfı farklı bir şeye dönüştürmek bizim asla onaylamayacağımız bir şey" değerlendirmesinde bulundu.



Selçuk kapanan özel okullarla ilgili olarak da, "Velilerden parayı alıp, sonra kapatılan riskli özel okullarla ilgili yapılan soruşturma tamamlanmak üzere" dedi.