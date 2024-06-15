Bakan Tekin mesaj verdi! 9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kademeli olarak başlattığı 4 dersten başarısız olanların sınıf tekrarı yapacağı uygulama dokuzuncu sınıf öğrencileriyle başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin telafi sınavlarının yapılabileceğine dair mesajlar verdi.

Bakan Tekin mesaj verdi! 9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?

Sınıfta kalan 9. sınıflara telafi sınavlarının yapılması bekleniyor. 

"Sınıf tekrarıyla ilgili şu an okullarımızdaki işlemler tamamlanmadı. Karne sürecinin tamamlanmış olması okullarımızda bu anlamdaki telafi niteliğindeki süreçlerin tamamlandığı anlamına gelmez."

Bu açıklama Milli Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki değişikliğe göre dokuzuncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan 9. sınıf öğrencileri sınıf tekrarı yaptı.

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BAYRAM SONRASINDA NETLEŞECEK

Telafi niteliğindeki sınavların yapılıp yapılmayacağı bayram sonrasında sınıfta kalan öğrenci sayısına göre belirlenecek.

danışmanları ve öğretmenlere göre sınıf tekrarı doğru bir karar. Ancak öğrenciler de telafinin gündeme gelmesini istiyor.

Eğitim Danışmanı Nur Erdem Özeren, "Üniversitelerdeki bütünleme sistemi gibi öğrencilerin aklı başına sonradan gelmesi ve sonradan başına geldiğinde konuyu ele alması olarak yorumlayayım. Sınırda kalan, derslerinin genelinde aslında iyi olmasına rağmen yaşadığı çeşitli olumsuzluklar nedeniyle zorda kalan çocuklar için telafi, bir kurtuluş yöntemi olabilir. O yüzden telafi şeklini de buna göre ayarlamak gerekir." açıklamasında bulundu. 

30 günden fazla devamsızlık yapan öğrenciler başarısız sayılarak sınıf tekrarı yapılıyor. Bu konuda herhangi bir af gündemde değil.

Yusuf Tekin, "Devamsızlıkla ilgili de daha önce de söylemiştim herhangi af ya da benzeri düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum." demişti. 

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