Bakan Tekin'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı mesajında "Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin." ifadesine yer verdi.

Bakan Tekin'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

3 aylık tatil bitti, 20 milyondan fazla öğrenci bugün okula başladı.

Milli Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına dair bir mesaj yayımladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

"Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun.''

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