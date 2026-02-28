Bakan Yusuf Tekin'den açıklama. Okullarda ara tatil kalkacak mı?

Okullarda ara tatil kaldırılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı televizyon programında bu soruyu yanıtladı.

Bakan Tekin, "Ara tatilleri kaldırmak deyince çocuklar, gençler sanki okula eklenecek gibi anlıyorlar." dedi.

"Yapacağımız şey şu, eğer yaparsak okulların açılışını eylül ayında öteleyeceğiz." ifadesini kullanan Bakan Tekin, "Yine 180 iş günü okullar devam edecek, yine öğretmenlerimiz iki ay tatil yapacak. O aradaki tatil kısmı buraya eklenebilir." şeklinde konuştu.

Bakan Tekin şöyle devam etti:

"- Eylül ayının bu yıl 8'inde başladı, diyelim 15'inde başlayacaktır. Okula çocukların geldikleri gün sayısını artırmıyoruz burada. Tatili de azaltmıyoruz. Okula gidilen gün sayısı artmayacak da azalmayacak da.

- Tatiller de azalmayacak, bir şey değişmiyor. Bu yıl için zaten herhangi bir şey yok, bu yıl takvimimizi ilan ettik. Biz mayıs ayında önümüzdeki yılın takvimini hazırlıyoruz, yani 2026-2027 eğitim öğretim yılı.

- Orada Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı birer haftalık dilimlerle bizim eğer akademik takvimimizi etkileyecek durumda olursa, orada bir tedbir alabiliriz. Ama dediğim gibi bu ara tatilleri kaldırmak değil, ara tatilleri yaz tatiline eklemek."

GENELGEYE KARŞI YAYIMLANAN BİLDİRİYE TEPKİ

Bakan Tekin, bakanlığın ramazan genelgesine karşı yayımlanan bildiriye tepki gösterdi.

"Bizim genelgemizin yayınlanmasına müteakip 168 kişi o gün itibarıyla bir bildiri yayınladı. Bu bildiri benim açımdan bir Bakan, bir akademisyen, bir siyaset bilimci olarak asla kabul edemeyeceğim tanımlamaları bünyesinde barındırıyor." diyen Tekin, şöyle devam etti:

"- Birincisi, biz milli birlikten ve beraberlikten bahsederken, yaptıklarımızın 'Talibanlaştırma' olarak yorumlanması. Bunu yapanları gerici, azgın bir sapkınlık gibi tanımlıyor.

- Bu bildiriyi yayınlamanın kendileri açısından demokratik bir hak olduğunu söylüyorlar. Ben de saygı duyuyorum. Bunu bir demokratik hak olarak görüyorsanız, demokratik hukuk devleti prensipleri içerisinde burada beni rahatsız eden şeyleri yargıya taşımak benim açımdan da demokratik bir hak.

- Ben suç duyurusunda bulundum bahsi geçen ifadelerden dolayı. Bu ifadeler yani 'Talibanlaştırma', 'Trump'ın ipine sarılma', 'gerici azınlık', 'sapkınlık', kabul edilebilir değil.

- Ben genelgeyi hazırlayan Bakan olarak, genelge hükümlerine göre okullarımızda etkinlik yapan öğrencilerimiz, velileri, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz hepsi zan altında bırakılıyor."

"TOPLUMUN YÜZDE 80'İ ETKİNLİKLERİ DESTEKLİYOR"

Bakan Tekin, toplumdaki ramazan genelgesine yönelik yaklaşımla ilgili yürüttükleri saha araştırmasının sonuçlarının yüzde 78 olumlu olduğunu belirterek, "Demek ki toplumun yüzde 78'i, yüzde 80'i burada ramazan ayındaki yardımlaşma, dayanışma, milli birlik duygularının çocuklarımız tarafından içselleştirilmesi için yapılacak etkinlikleri destekliyor." ifadesini kullandı.

Konuyla alakalı CİMER'den 150 bine yakın ve MEB iletişim hatlarından yüz binlerce teşekkür aldıklarını söyleyen Yusuf Tekin, şöyle devam etti:

"- Bizim niyetimiz milli birlik ve beraberlik dayanışma gibi evrensel, bizi açımızdan kritik değerler için bir referans oluşturmak.

- Olumsuz örnek olursa, kabul edemeyeceğimiz ve bizim genelgemizdeki amir hükümlere aykırı bir eylem olursa zaten gereğini yapacağımızı şimdiden paylaşıyoruz."

Genelgede dini vecibelerle ilgili ifadelerin yer almadığını, laiklik tartışmasının çıkacağını beklemediğini belirten Tekin, "Bu eleştiriyi yapan kişilerin, Türkiye'nin toplumsal yapısıyla ilgili zerre miktar bilgisi olmadığını anladım. Kabir başında rakı içebilecek kadar Türkiye'nin toplumsal yapısından yabancılaşmış bir siyasetçinin, ramazanla ilgili böyle bir değerlendirme yapabileceğini de böylece görmüş olduk." dedi.