Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılanmasında son durumu paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili son durumu paylaştı.

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor.



40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu."

Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor.



40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu.



Sağlıkla kavuşmak dileğiyle... — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 27, 2021

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