Bakanlığın ve velilerin desteği eğitim sektörü açısından çok önemli

Kavram Okulları CEO’su Ümit Kalko, yaşanılan süreçte gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekse de velileri vereceği desteğin sektör açısından hayati derecede önemli olduğunu söyledi.



Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan sürecin okulları yüz yüze eğitim yapma sürecinden mahrum bıraktığını belirten Kalko, diğer yandan ise uzaktan eğitim süreçleri ile ilgili de aslında uzun zamandır var olan bir sistemin uygulanması ve geliştirilmesi açısından da fırsatlar sunduğunu ifade etti.



Ümit Kalko

Türkiye'de birçok kurumun uzaktan eğitimle çocukların yanında olmaya başladığını anlatan Kalko, kurum içi toplantıların bile artık online yapılmaya başlandığını ve burada esas amacın çocukları eğitim sürecinden uzaklaştırmamak olduğunu söyledi.



Yaşanan sürecin mali boyutları açısından da sektöre yara verdiğine işaret eden Kalko, şöyle devam etti:



"Okul günü 180 gün gözüksede bunun arkasında yapılan tüm harcama ve çalışmalar, 365 günlük bir zamandır. Velilerin yaptığı veya yapacağı ödeme, bugünün hizmetinin karşılığı değil, bir yıllık hizmetimizin taksitlendirilmiş bir ödemesidir.



Nasıl ki kar tatili için valilik açıklama yapıp okulu kapatıyorsak ve ücret iadesi konuşulmuyorsa şu an da “telafi eğitimlerinin yapılması kaydıyla” yine öyle olması gerekir. Zaten dersane dönüşümüyle başlayan, okul sayılarının öğrenci sayısından çok daha fazla artmasıyla devam eden ve verilen teşviklerin iptaliyle iyice kırılgan hale gelen sektörümüz aksi bir kararda çok daha büyük zarar görür. Bu nedenle gerek Milli Eğitim Bakanlığı’mızın, gerekse paydaşımız olan velilerimizin bu süreçte bizlere vereceği destek, sektörümüz açısından hayati önem taşıyor."