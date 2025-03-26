Bakanlık duyurdu: Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Eğitim Programı başvuru sonuçları açıklandı!

SONUÇ DUYURUSU

Yapılan açıklamada "Program kapsamında alınan başvurular, fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla başvuru kriterleri esas alınarak titizlikle değerlendirilmiş ve programa katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmiştir.



Eğitim modülleri ve projelerin değerlendirilmesi sonucunda, akıllı tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım, kırsal kalkınma gibi alanlarda yenilikçi iş fikirlerine sahip ve projelerini hayata geçirmeye uygun adaylar, alanında uzman akademisyenler ve sektör profesyonelleri tarafından verilecek eğitimlere, çevrimiçi webinarlara, yüz yüze seminerlere ve uygulamalı atölye çalışmalarına katılacaklar. Ayrıca program süresince, başarılı tarım girişimcileri ile söyleşiler düzenlenecek ve tarımsal işletmelere teknik inceleme gezileri yapılarak katılımcılara saha deneyimi kazandırılacaktır." denildi.