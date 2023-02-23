Bakanlıktan depremden etkilenen öğrencilere eğitim materyali

Bakanlık olarak amaçlarının, depremden etkilenen tüm öğrencilerin bir an önce okulla buluşması olduğunu kaydeden Özer, "Bu nedenle tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilerimiz için basımı yapılan ders kitapları ile yardımcı kaynakları öğrencilerimizin eğitim öğretime başlayacakları tarihe kadar kendilerine ulaştırmış olacağız. Ayrıca depremzede öğrencilerimizin kırtasiye malzemeleri dahil tüm öğrencilerimize ihtiyaç duydukları her türlü eğitim materyalini ulaştıracağız." dedi.