Bakanlıktan sınava hazırlanan depremzede öğrencilere destek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin kendilerine en yakın DYK noktasının konumuna dijital ortamda ulaşabileceği bir platform oluşturduklarını belirterek, "Her ne kadar 10 ilimizde eğitime henüz başlamamış olsak da 'her şart altında eğitime devam' yaklaşımıyla 416 psikososyal destek çadırı kurduk. En zor günlerde yüreğini ortaya koyup canla başla çalışan fedakar öğretmenlerimizle deprem bölgesinde eğitime devam etmek, çocuklarımızı akademik ve psikososyal açıdan desteklemek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu hafta 10 il genelinde 393 lokasyonda dileyen tüm 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz için destekleme ve yetiştirme kursları açıyoruz. 1 Mart Çarşamba günü depremden etkilenen 10 ilimizde, 510 DYK eğitim noktasında kursları başlatıyoruz." dedi.



Ayrıca 10 ilde 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu ders kitapları ve yardımcı kaynakların yeniden bastırıldığını kaydeden Özer, "Yaklaşık 11 milyon 820 bin 918 kitap ve yardımcı kaynağı da yine 1 Mart itibarıyla tüm öğrencilerimize ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

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