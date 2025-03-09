Bakanlıktan üniversite öğrencilerine yönelik yarışma: Ödül 790 bin lira
Kültür ve Turizm Bakanlığı, üniversite öğrencilerine yönelik 2 farklı yarışma düzenleyecek. Güncel sanat ve afiş tasarım alanlarında gerçekleştirilecek yarışmalarda toplam 790 bin lira ödül dağıtılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi nedeniyle, gençlerin aile bağlarına dikkat çekmesini amaçlayan 'Genç Sanat: 6'ncı Afiş Tasarım Yarışması' düzenleyecek.
Yarışmada ödüle layık görülen yeteneklere toplam 250 bin lira para ödülü takdim edilecek. Başarı ödülüne layık görülen 5 tasarımcı 20'şer bin lira, mansiyon ödülü kazanan 5 tasarımcı 10'ar bin lira, sergileme ödülü kazanan 20 tasarımcı ise 5'er bin lira alacak. Yarışmanın başvuruları 1 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı özgün sanat eserlerini teşvik etmek üzere de 'Genç Sanat: 11'inci Güncel Sanat Proje Yarışması' düzenleyecek.
Yarışmanın toplam ödülü ise 540 bin lira olacak. Başarı ödülünü kazanan 5 sanatçı 40'ar bin lira, mansiyon ödülü kazanan 5 sanatçı 20'şer bin lira, sergileme ödülü kazanan 20 sanatçı ise 12'şer bin lira alacak.
Serbest konu ile genç sanatçılara kendilerini ifade etme imkanı sunacak olan yarışmaya başvurular 4 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yarışmalar hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru şartlarına 'https://gorselsanat.ktb.gov.tr/' adresinden ulaşabilecek.
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