Başarılı sporculara yüzde 100 üniversite bursu geliyor!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Spor ile eğitimin birbirine mani olması sorununu çözme aşamasında olduklarını söyleyen Kasapoğlu, "İnşallah önümüzdeki hafta, 25 vakıf üniversitesiyle yüzde 100 spor bursunu imzalıyoruz. Başarılı sporculara vakıf üniversitelerimiz burs verecek. Devlet üniversiteleri, özel liselerle ilgili çalışmalar var. Bu konularda da aşama kaydediyoruz." dedi.

Kasapoğlu, komisyonda yurtların yetersiz olduğuna yönelik eleştirilere de şu yanıtı verdi:

"Yurtların yetersiz olduğunu ifade ediyorsunuz, biz de 2012-2019 sürecinde ne kadar yurt yaptığımızı, yatak sayısı eklediğimizi anlatıyoruz. Bundan kimsenin alınmasına, gücenmesine gerek yok. ODTÜ için yurt planımız vardı, her şeyiyle ihalesini yaptık. Ama burada yatak kapasitesinin yetersiz olduğunu iddia eden milletvekillerimiz bile bu yurda karşı çıktılar. Bunu açıkçası üzücü buluyorum.

Buradaki yaklaşımı samimiyetle bağdaştıramadığımı ifade ediyorum. Üniversiteyle, rektörlükle görüştük. Kafaya göre biz oraya gecekondu yapmıyoruz. ODTÜ'deki öğrencilerimizin kaldığı yurtları da biliyorum. O yurtların ne şartlarda olduğunu da biliyorum. Bizim yurtlarımızı da görüyorsunuz; dört dörtlük, modern, tertemiz yurtlar. Bu mantığın sebebini anlamakta zorlanıyorum. Öğrenciler istiyor, yapalım anket. Öğrenciler yurda karşı çıkılmasıyla ilgili ne mesajlar gönderiyorlar. Gelen mesajları göndereyim size."

Bu yıl 450 bine yakın öğrencinin yurt başvurusunda bulunduğu bilgisini veren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun 300 binden fazlası yurtlara yerleşti. Yedek öğrenciler de her geçen gün yurtlara yerleşmeye devam ediyorlar. İki yıl içerisinde yurt talebi ile yerleşme oranlarını başa baş noktaya getireceğiz. Doğusu, batısı ile her yere hizmet götürmek gayreti içindeyiz. Kimse bizim evlatlarımıza hizmet götürmemize mani olamayacak. Bizim amacımız, fırsat eşitliği çerçevesinde hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm hizmetlerimizi gençlerimizin ayağına götürmek. Bizim felsefemiz bu. Sloganımız gençlerin ayağına gitmek."

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarının ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi komisyonda kabul edildi.