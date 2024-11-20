Başvuru ve sınav tarihi belli oldu: 2025 DİB-MBSTS ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (2025-DİB-MBSTS) katılm sağlama planı olan adaylar, başvuru ve oturum tarihini merak ediyor. Peki, 2025 DİB-MBSTS ne zaman yapılacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli personelin mesleki bilgi ve becerilerini ölçmek amacı ile düzenlenen DİB-MBSTS'nin 2025 takvimi netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli olan imamlar, müezzinler, Kur'an kursu öğreticileri ve vaizler için düzenlenen sınav, gelecek yıl nisan ayında organize edilecek.
2025 DİB-MBSTS NE ZAMAN YAPILACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 12 Nisan 2025'te yapılacak.
6 Mayıs 2025 tarihinde ise sınavın sonuçları ilan edilecek.
2025 DİB-MBSTS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025-DİB-MBSTS başvuruları, 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak.
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