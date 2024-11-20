Başvuru ve sınav tarihi belli oldu: 2025 DİB-MBSTS ne zaman yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli personelin mesleki bilgi ve becerilerini ölçmek amacı ile düzenlenen DİB-MBSTS'nin 2025 takvimi netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli olan imamlar, müezzinler, Kur'an kursu öğreticileri ve vaizler için düzenlenen sınav, gelecek yıl nisan ayında organize edilecek.



2025 DİB-MBSTS NE ZAMAN YAPILACAK?



Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 12 Nisan 2025'te yapılacak.



6 Mayıs 2025 tarihinde ise sınavın sonuçları ilan edilecek.



2025 DİB-MBSTS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



2025-DİB-MBSTS başvuruları, 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak.

