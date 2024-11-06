BESYO ek tercihleri: 2024-ÖZYES ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri 8 Kasım saat 23.59'a kadar sürecek. İşte, 2024-ÖZYES ek yerleştirme sonuçları hakkında bilgiler...



EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK?



2024 Özel Yetenek Sınavı'nın (2024-ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemleri 8 Kasım'da sona erecek.



Bu tarihten sonra başlayacak değerlendirme işlemlerinin ardından ortalama 1 hafta içinde sonuçların açıklanması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

