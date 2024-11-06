BESYO ek tercihleri: 2024-ÖZYES ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), düzenlenen 2024 Özel Yetenek Sınavı'nın (2024-ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapabilecek. Peki, 2024-ÖZYES ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri 8 Kasım saat 23.59'a kadar sürecek. İşte, 2024-ÖZYES ek yerleştirme sonuçları hakkında bilgiler...
EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK?
2024 Özel Yetenek Sınavı'nın (2024-ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemleri 8 Kasım'da sona erecek.
Bu tarihten sonra başlayacak değerlendirme işlemlerinin ardından ortalama 1 hafta içinde sonuçların açıklanması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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