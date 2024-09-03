BESYO tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 BESYO yerleştirme işlemleri

2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 20-26 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleşti. İşte, 2024 BESYO tercihlerinde son durum...



2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamındaki spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilme işlemleri ilk kez ÖSYM tarafından yapılacak.



BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?



BESYO tercihleri için ÖSYM henüz bir tarih bilgilendirmesi bulundu. Tercih süreciyle ilgili bilindirme ÖSYM resmi internet adresi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.



YKS ek tercih sürecinin devam etmesi nedeniyle BESYO tercih sürecinin eylül ayı ortasına kadar başlaması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



