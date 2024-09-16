BESYO tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'de

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tercihlerinin ne zaman başlayacağı, kariyer planlamasını spor üzerine yapan adayların gündeminde yer alıyor. Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanları hesaplanarak Spor Bilimleri Fakültesi programlarına öğrenci alımı yapılacak. Peki, BESYO tercihleri ne zaman başlayacak?

BESYO tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'de

2024 BESYO tercihleri için tarih araştırmaları devam ediyor. BESYO tercihlerinde öğretmenlik programları için Y-TYT'de en düşük 800 bininci sırada olma şartı aranacak. Peki, BESYO tercihleri ne zaman başlayacak?

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?

BESYO tarihleri henüz açıklanmadı, ancak tercihlerin eylül ayı ortasında başlaması bekleniyor.

Adaylar, tercih kılavuzunu 'nin duyuru sayfası üzerinden görüntüleyebilecek.

BESYO tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'de - 1

BESYO YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILIR?

Merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak tarafından yerleştirileceklerdir.

2024 yılında yapılacak merkezi yerleştirmede, 2024 yılı için hesaplanmış yerleştirme puanları kullanılacaktır.

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP'e sahip adaydan başlayarak ve adayların sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Öğretmenlik programları için TYT'de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır).

Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların Millî Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini incelemelerinde yarar görülmektedir.

Eşit puanlı adayların yerleştirilmesinde, TYT sınav puanı yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halinde OBP'si yüksek olana öncelik verilecektir.

Tüm kontenjan türleri için yerleştirmede öncelik sırası, kadın-erkek kontenjanları ayrı ayrı olmak üzere genel kontenjan, millî sporcu kontenjanı şeklinde olacaktır.

Milli sporcu ve engelli aday kontenjanlarından ilk merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlar, ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjana aktarılacaktır. Ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjanda kadın-erkek kontenjan ayrımı olmayacaktır

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