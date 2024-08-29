BESYO tercihleri ne zaman? 2024 BESYO tercih tarihlerinde son durum

Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamına alınan BESYO sınav süreci sona erdi. 26 Ağustos'ta sona eren sınav sonuçları ardından tercih süreci başlayacak. 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamındaki spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilme işlemlerİ ilk kez ÖSYM tarafından yapılacak.