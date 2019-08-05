Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez namağlup şampiyon oldu.



Filenin Beyleri, Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen şampiyonada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoluna namağlup devam ederek kupaya uzandı.



GRUPLARDA ÜÇTE ÜÇE YAPTI



İki yıldır, Avrupa’da ülkemizi gururla temsil eden Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında Hırvat temsilcisi University of Josip Juraj ile karşılaştı. Filenin Beyleri, rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederken. gruptaki diğer iki karşılaşmada da Portekizli University of Minho ve İsrailli Ruppin A. Center’ı da 3-0’lık skora mağlup ederek, C Grubunda üçte üç yaptı.



ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNALDE ZORLANMADI



Lider olarak gruptan çıkma başarısı gösteren Filenin Beyleri, çeyrek finalde ise, turnuvanın ev sahibi Polonya temsilcisi Lodz University of Technology ile karşılaştı. Rakibini 3-0’lık net skorla mağlup eden Beykentliler, yarı finalde ise Moldova ekibi Moldova State University’i 3-1’lik skorla geçmeyi başardı.



FİNALDE YİNE MAĞLUP ETTİ



Finalde ise, gruplarda 3-1’lik skorla mağlup ettiği Hırvat ekibi University of Josip Juraj ile karşılaşan Filenin Beyleri, rakibini bu defa da 3-0’lık skorla mağlup ederek, şampiyon olma başarısını gösterdi.



2 YILDIR NAMAĞLUP ŞAMPİYON



Filenin Beyleri, Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen şampiyonada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoluna namağlup devam ederek kupaya uzandı.