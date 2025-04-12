"BİGG SPOR Ödülleri" başvuru tarihi uzatıldı

"BİGG SPOR Ödülleri" başvuru tarihine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü doğrultusunda 23 Aralık 2024 tarihinde TÜBİTAK tarafından açılan "BİGG SPOR Ödülleri" başlıklı yarışmanın başvuru son tarihi 15 Nisan 2025’e uzatılmıştır.



“BİGG SPOR Ödülleri” yarışması ile spor teknolojilerine ilişkin çağrıda belirtilen alanlarda; yaratıcı, yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip, özgün farklılıkları olan ve ulusal teknolojik birikime katkı sağlayan ürünlerin ödüllendirilmesi ve kamuoyuna tanıtılması hedeflenmektedir.



Yarışma jürisinin değerlendirmesi sonucunda belirlenecek 5 firmaya (her firmaya 1.000.000 TL) toplam 5.000.000 TL para ödülü ve ayrıca BİGG SPOR Ödül Belgesi verilecektir.



Çağrı kapanış tarihi 15 Nisan 2025 olarak güncellenmiştir." denildi.