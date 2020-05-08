Bilfen Okulları'nda Evden eğitim süresi 11 milyon dakikaya yaklaştı

Mart ayında başlayan ve 6. haftayı geride bıraktığımız dönem itibariyle Türkiye genelinde uzaktan eğitim programına tam zamanlı olarak başlayan Bilfen Okulları, bu süreci başarıyla devam ettiriyor. Evde geçirdiğimiz bu zaman diliminde 6 bine yakın içerik ile Bilfen Okulları, online uzaktan eğitim platformunda kesintisiz uygulayan kurumlar arasında yerini alıyor.

Bilfenli öğrenciler, evden eğitimin 6. haftasında uzaktan eğitim platformunda temel derslerin yanında yabancı dil, kodlama ve robotik, müzik ve görsel sanatlar derslerinde yüzlerce adet içeriğe ulaşırken, öğrenciler bugüne kadar yapılan online sınavlarda 5 milyon üzerinde soru çözümü gerçekleştirdi.

Uygulamalı derslerle çocuklarımızın yaratıcılığı artıyor



Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak tanımlanan COVID-19 küresel düzeyde pek çok boyutta krize neden oldu. Kontrol dışında gelişen bu salgında da olumsuz duygularla baş edilmesi gerekirken bir taraftan hem öğrencilerin hem velilerin tarihi uzatılan evde uzakta eğitim dönemine daha fazla adapte olması bekleniyor. Bilfen Okulları olarak geleneksel hale gelmiş başarılarını bu süreçte uzaktan eğitimle de devam ettirmek istediklerini belirten Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen KAYATÜRK;

“Uzaktan eğitime öğrencilerimiz zaten hazırdı. Bu süreci doğru yapılandırmalı ve fiziksel ortamdan dijital ortama geçerken öğretmen faktörünü kaybetmemeliydik. Bilfen Okulları olarak bu odağımızı hiç kaybetmedik. Uzaktan eğitime yönelik içeriklerde; online ders anlatımlarından online sınavlara, online veli seminerlerinden online veli toplantılarına, online zümre toplantılarından online şube öğretmenler kurullarına uzanan bir sanal okul oluşturduk. Bir yandan akademik takvim devam ederken bir yandan da öğrencilerimizin evde güzel vakit geçirebileceği, bir yandan yeni bilgiler edinirken bir yandan ise eğlenebilecekleri birbirinden renkli uygulamalı ders içerikleri ürettik. Öğrencilerimiz görsel sanatlardan enstrüman eğitimine, sabah sporundan kodlama eğitimlerine kadar birçok farklı alanda çalışmalarına evlerinden devam ediyorlar. Online olarak yaptığımız İngilizce derslerine ek olarak küçük gruplar halinde yaptığımız ‘Speak Up’ saatleri de öğrencilerimiz tarafından çok sevildi. Bu süreçte rehber öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz hem de velilerimizle sürekle irtibat halinde.” dedi.

"LGS’de başarımızı sürdüreceğiz"



8.sınıf öğrencileriyle LGS hazırlıklarını online süreçte de eksiksiz olarak devam ettiren Bilfen Okulları, ayrıca uzaktan eğitimin avantajlarını da kullanarak öğrencilerine düzenli olarak online sınavlar yapıyor ve bu sınavların verilerine göre etütler planlıyor.

Bilfen Okullarında kullanılan “Bilfen Akademi”, “Evdeki Öğretmen” gibi platformlarda öğrencilerin LGS ye eksiksiz olarak hazırlanmaları sağlanıyor. Eğitim yönetim sistemleri üzerinden evden eğitim faaliyetlerini sürdüren Bilfen Okulları binlerce sanal sınıfta, öğrencileriyle her gün yapılan canlı derslerde bir araya geliyor. Bilfenli öğrencilerin, evden eğitimin 6. haftasında online/offline eğitim süreleri toplamı 10 milyon 838 bin 920 dakikayı geçti.