Bilfen'le evde teknoloji ile kal

Salgın bir hastalığın hepimizi evlere kapatacağını duymak bilimkurgu filmlerinde olabilirdi. Şimdi çocuklarımız okula gidemiyorlar, uzaktan eğitim alıyor, ne arkadaşlarıyla bir araya gelebiliyor ne de başka bir etkinliğe katılabiliyor.

Bilfen İlköğretim Kurumları Bilişim Teknolojileri Bölümü de bu süreci çocukların daha etkili olabilecek bir hale getirmek için Bilişim haftası kapsamında 99 farklı etkinlik hazırladı.





Dijital teknolojilerin katlanarak geliştiği dijital dönüşüm diye adlandırdığımız bir yüzyıldan geçiyoruz. Bu yüzyılda yaşama ve öğrenme biçimlerimiz, çalışma biçimlerimiz, sosyalleşmemiz tamamen yeniden şekilleniyor.

Dünyanın bu kadar hızlı bir dönüşüm içindeyken gelecekte dijital mimar, sanal çevre tasarımcısı, avatar tasarımcısı, alternatif araç geliştiricisi gibi mesleklere sahip olacak çocukları değişen dünyaya adapte olacak esneklikte ve becerilerle yetiştirmemizin çok önemli olduğunu belirten Bilfen İlköğretim Kurumları Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanı Celale Esra Algan; “Öncelikle çocuklarımızın teknoloji ile geçirdikleri zamanda teknolojiyi nasıl kullandıklarının farkında olmalıyız. Yani burada çocuğumuzun teknolojyi hangi amaçla kullanarak vakit geçirdiği önem kazanıyor. Tüketim amaçlı değil üretim amaçlı teknolojiden yararlandıklarında teknolojiyle geçirdikleri zaman da kaliteli hale geliyor. Çocuğumuz kodlama yaptığında veya dijital bir hikaye, animasyon, web sitesi, grafik tasarladığında, teknolojiyi kullanarak müzik yaptığında, film çektiğinde, bir rapor hazırladığında, elektronik tablolarla analiz ve hesaplamalar yaptığında üretiyor. Yani tüm bu etkinlikleri yaparken çocuğumuz cihaz başında aktif ve aktif olduğu kadar onları geleceğe hazırlayacak olan yaratıcılık, eleştirel ve analitik düşünme becerilerini de geliştirmiş oluyor.” dedi.



Bilfen İlköğretim Kurumları Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin hazırladığı örnek çalışmaları aşağıda bulabilirsiniz.



Evde ebeveynler ile birikte yapılabilecek etkinlikler :



- Hızlandırılmış Zamanlar



Bir kuru bakliyat çimlendirelim. Nasıl büyüdüğünü hızlandırılmış olarak görmek ister misin?



Nasıl mı?



Bakliyatı diktiğiniz ilk günden başlayarak 30 gün boyunca her gün aynı açıdan aynı ışıkla fotoğrafını çek. Çektiğin fotoğrafları tabletinde Stop Motion animasyon uygulaması ile hızlandırılmış bir video haline getir. Değişimi farklı bir açıdan keşfet!



- Ağır Çekim ile Heyacan Verici Sahneler



Bir buz nasıl eriyor veya bir mürekkep suda nasıl dağılıyor? Zamanı yavaşlatarak görmek ister misin?



Nasıl mı?



Tabletinin kamera modunu ağır çekime al ve kayıda başla. Gördüklerine inanamayacaksın!



- Fotoğraflar Konuşuyor



Bir hayvanı, bir tenis topunu, bir sebzeyi hatta ünlü bir bilim adamını veya tarihten bir kişiyi konuşturmak ister misin?



Nasıl mı?



Konuşturmak istediğin kişinin veya nesnenin fotoğrafını çekebilirsin. Dilersen internetten de fotoğraf indirebilirsin. Tabletine yükleyeceğin ChatterPix uygulamasında fotoğrafı açtıktan sonra bir ağız çizip sesini kaydet. İşte animasyonun hazır!



- Geri Dönüşüm Robotları



Evde geçirdiğin her gün ne kadar çok çöp çıktığını fark ettin mi? Peki bazı bozulan oyuncakların da bu çöplere dahil oluyor mu? Hiçbirini atma! Şimdi seninle onları kullanarak çok eğlenceli bir robot yapacağız.



Nasıl mı?



Ailenle birlikte evde geri dönüşüm için kullanılabilecek malzemeleri bulmaya başla. Artık yazmayan bir kalem, çalışmayan bir fare, eski bir CD, bozulmuş oyuncaklar, plastik şişe kapakları evde bulabildiğin ve artık işe yaramayan ne varsa toplama zamanı. Makas, yapıştırıcı ve boya kalemlerine ihtiyacın olacak. Haydi robotunu tasarla!



- Kaleci Motor



Sahanı hazırla! Tasarlayacağın kaleci bakalım kaç top kurtaracak?



Nasıl mı?



DC motorun uç kısmına bir abeslang takılır.



DC motorun ucundaki abeslang yere temas edecek fakat rahatça dönebilecek şekilde sabitlenir.



Ardından bir saha düzeni kurulur ve DC motor kaleci olur.



Oyuncu bir top yardımıyla kaleye gol atmaya çalışır.



- Mini Elektrik Süpürgesi



Ben mucit olmak ve evimde de kendi yaptığım icatları kullanmak istiyorum diyorsan mini elektrik süpürgesiyle serüvenine başlayabilirsin.



Nasıl mı?



Malzemeler: İçecek kutusu, ince kumaş, kapak, tül, DC motor, anahtar, yapıştırıcı, maket bıçağı. Kolları sıva, işte başlıyoruz!



- 3B Kitap Kapağı Tasarımı



En sevdiğiniz kitabın kapağını yeniden tasarlamak mı istersiniz? Yoksa yazdığınız bir hikâyenin kapağını mı?



Nasıl mı?



Paint programını açtıktan sonra Paint 3B ile Düzenle komutuna tıklayın ve çizime başlayın. Kitabın konusunu kapakta yansıtın, kitabın adını ve yazarını kapağa yazın. Çizimini önce bir kâğıda kalem ve boya kullanarak yapabilir ve sonrasında elindeki görseli kullanarak bilgisayardan çizime başlayabilirsin. Kapağın eminim ki çok dikkat çekici olacak!



- Evin İçindeki Şekiller



Evin içinde gizlenmiş pek çok saklı şekil var. Onları bulmaya hazır mısın? Hatta bu şekillerden farklı figürler de oluşturabilirsin.



Nasıl mı?



Tabletinin kamerasıyla gizlenmiş şekilleri bul ve fotoğraflarını çek. Çektiğin fotoğrafları tabletinde galeri uygulamasından aç ve çektiğin fotoğrafları düzenle. Kalem ve filtre özelliklerini kullanarak farklı renkler verebilir, belki de bir pinpon topunu yapacağın çizimle bir insan yüzü haline çevirebilirsin.



- 3B Bilim Kurgu Hikayesi



Bilim kurgu hikayesine var mısın? Hikayende sen de oynayabilirsin veya 3 boyutlu olarak hikayenin karakterlerini kendin de tasarlayabilirsin.



Nasıl mı?



https://toontastic.withgoogle.com/ adresine git veya tablet uygulamasını indir. Senaryonu hazırla, karakterlerini tasarla. Animasyonlar ve müzik ekleyerek dijital hikayeni tamamlayabilirsin.



- Solidworks Kids ile Evcil Hayvanını 3 Boyutlu Modelle



En sevdiğin hayvanın veya varsa kendi evcil hayvanının üç boyutlu modelini çizmeye ne dersiniz?



Nasıl mı?



www.swappsforkids.com adresine giderek bir hesap aç. Haydi başlayalım. Benim en sevdiğim evcil hayvanım balığım Moli. 3 boyutlu modelini birlikte oluşturalım mı?



- Mutfakta Biri mi Var?



Limonata yapmaya var mısın? Yoksa kek mi? ​Tost mu dedi biriniz? Mutfağa gir, istediğin bir tarifi ebeveynlerinden yardım alarak yap ve resimlerle adım adım nasıl yaptığını anlatan algoritmanı oluştur.



Nasıl mı?



Seçtiğin tarifi yaparken adım adım her aşamanın fotoğrafını çek. İşe malzemelerin fotoğrafını çekerek başlayabilirsin. Tabletinde Book Creator web veya tablet uygulamasını aç, çizgi roman sayfa düzenlerinden birini seç ve çektiğin resimleri ekle. Konuşma balonlarını ekle ve algoritmanı sırasıyla numaralandırarak yazmayı unutma! Yemek tarifi algoritmana dilersen ses ve video da ekleyebilirsin.



- Algoritma Avcısı



Korsanların hazineleri bulabilmek için kullandıkları haritaları düşünün. Harita olmadan hazineye ulaşamazlar. Bu etkinlikte evinizin farklı odalarını ve seçtiğiniz farklı eşyaları kullanabilirsiniz.



Nasıl mı?



Evinizde seçtiğiniz bir odaya bir eşyanızı saklayın. Daha sonra farklı bir odayı başlangıç noktası olarak belirleyin. Bu noktadan itibaren sakladığınız eşyaya ulaşmak için hangi adımların izlenmesi gerektiğini bir algoritma şeklinde kâğıda yazın. Algoritma haritanızı birkaç farklı parçadan oluşturup her aşamada bir parçanın bulunmasını sağlayarak oyunu zorlaştırabilirsiniz. Ailenizden kâğıtta yer alan talimatları kullanarak hazineyi bulmalarını isteyin. Ailenin her üyesi birer harita hazırlayabilir ve bu şekilde oyunu geliştirebilirsiniz.



- Ardunio: Sosyal Mesafe Uyarısı



“Sosyal mesafe kuralına insanlar ne kadar uyuyor? Mesafe sensörünü kullanarak sosyal mesafe uyarı sistemi geliştirmeye ne dersin?



Nasıl mı?



https://www.tinkercad.com/ adresine git ve Circuits seç. Tasarlayabileceğin bu devre için bir adet arduino, ultrasonic mesafe sensörü ve bir adet buzzera ihtiyacın var. Market kasasına yerleştirilecek devre, müşterinin 2 m’den daha fazla yaklaşması ile buzzer devreye girecek ve uyarıda bulunacak.



- Scratch: Çarkıfelek



İngilizceni geliştirdiğin bir kodlama oyunu geliştirmeye var mısın?



Nasıl mı?



https://scratch.mit.edu/ adresine git ve yeni bir proje oluştur. Çarkı çevir butonuna bastığında çarkıfeleğin dönecek ve gelen resimli nesnenin ingilizce karşılığını doğru işaretlemen gerekecek. Her doğruda çarkta verilen puanı kazanacaksın. Dilersen çarklara matematik işlemleri yazabilir çarkı çevirince gelen soruları arkadaşlarınla birbirinize sorabilirsiniz.