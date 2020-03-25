Bilim Kurulu 'eğitim' gündemiyle toplandı (Okulların tatili uzayacak mı?)

Corona virüs salgını nedeniyle başlayan okul tatilin uzayıp uzamayacağı merak konusu olurken konuyu netleştirecek toplantı bugün Ankara'da başladı.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk basın toplantısı düzenleyecek.

TOP BİLİM KURULUNDA



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bugün saar 13.30'da başlayan Bilim Kurulu'yla yapacağı toplantıda, okul tatiliyle ilgili karar verilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün, corona virüsle mücadele çalışmaları hakkında kabine üyelerinden telekonferans yöntemiyle bilgi almış, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile yaptığı telekonferansta ana gündem başlığı okulların ne zaman açılacağı konusu olmuştu.

Bakan Selçuk tatili uzatmak istediklerini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı Bilim Kurulu'nun vermesi gerektiğini vurgulamıştı: “Ben Bilim Kurulunun tavsiyesini çok önemsiyorum...”

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