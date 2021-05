Bilnet Liselerinden Emekli Yük Hayvanlarına Destek

Toplumsal farkındalık yaratmak ve akranlarına örnek olmak için geliştirdikleri bu proje kapsamında “Baskıyla Değil Saygıyla” sloganıyla yola çıkan öğrenciler, HAYTAP’ın emekli yük ve çiftlik hayvanları için Bursa’da kurduğu barınak adına başlatılan bağış kampanyasına “Toplumsal Şiddet ve Hoşgörüsüzlük” projesi kapsamında dahil oldu. https://www.haytap.org/tr/nasil-yardim-edebilirsiniz adresinden destek verilebilecek projede Bilnet Lisesi öğrencileri yapacakları bilgilendirmelerle geniş kitlelere ulaşmaya çalışacak.



Bilnet Okulları, “Toplumsal Şiddet ve Hoşgörüsüzlük” konulu sosyal sorumluluk projesinde BASKIYLA DEĞİL SAYGIYLA sloganıyla yola çıktı. Proje kapsamında özellikle şiddet ve hoşgörüsüzlük konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Bilnet Liseleri Sosyal Sorumluluk Projesi Komisyon Başkanı, Balıkesir Anadolu Lisesi Öğrencisi Elif Su ÇAKICI;

“Bilnet Okulları lise öğrencileri olarak kasım ayında sosyal sorumluluk projesi için ekip kurma çalışmalarına başladık. Akabinde her canlının hayatlarının bir noktasında şiddet türlerinden en az birine maruz kalması sebebiyle ‘Toplumsal Şiddet ve Hoşgörüsüzlük’ konusunu belirledik. Bu kavramlar üzerinde farkındalık yaratma için yola çıktık. İnsanların insanlara uyguladığı şiddetin yanı sıra çevreye ve savunmasız hayvanlara uygulanan şiddeti de düşünerek projemizin bir ayağında da hayvan dostlarımızın yer almasının istedik. HAYTAP’ın başlattığı ‘Emekli Yük ve Çiftlik Hayvanları Bahçesi Projesi’ne gönüllü olduk. Bu proje ile daha önce farkında olmadığımız farklı türdeki hayvanlara da şiddet uygulandığını tüm insanlara duyurmak istiyoruz. Sadece evcil hayvanların değil, insanlara günlük işlerinde yardımcı olan hatta onlara kazanç sağlayan at, eşek ve inek gibi türlerin de zaman zaman şiddete maruz kaldıklarını gördük. Ancak buna kimsenin hakkı olmadığını herkesin bilmesini istedik.” dedi.



EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİNİN DESTEKÇİLERİ ARASINA BİLNET LİSELERİ DE KATILDI



HAYTAP “Emekli Yük ve Çiftlik Hayvanları Bahçesi Projesi”ne destek çağrısı yapan öğrenciler önümüzdeki dönem bu projeyi daha da genişletmeyi ve daha fazla emekli yük hayvanına ulaşmayı hedefliyor. Bilnet Liseleri Sosyal Sorumluluk Projesi Komisyon Başkan Yardımcısı, Kocaeli Bilnet Fen Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi Sude Dila ÖZTÜRK, Haytap’ın Bursa’da kurduğu bahçe için daha fazla bağışa ve destekçiye ihtiyaç olduğunu söylerken, “Dünyayı paylaştığımız hayvan dostlarımızın; tabiatın dengesinin korunmasında, çok büyük rolleri bulunuyor. Yaşama hakkı olan tüm canlılar gibi onlar da eşit haklara sahipler... Bu nedenle tür gözetmeksizin tüm hayvanların saygı görme ve şiddete maruz kalmadan yaşama hakkı vardır. HAYTAP – Bilnet Okulları iş birliği ile başlatılacak olan bu projede yer almaktan, bu konuda farkındalık oluşturabilmek adına dilsiz dostlarımızın sesi olmaktan mutluluk duyuyorum.” şeklinde duygularını dile getirdi.



YAŞAM HAKKI HER CANLI İÇİN KUTSAL



HAYTAP İstanbul Saha Sorumlusu Zuhal ARSLAN ise özellikle gençlerin ve bir okul markasının bu projede yer almasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtirken; Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliği'ni, yıllarca insanoğluna hizmet etmiş, terk edilmiş, atılmış ve zor durumda kalmış hayvanlar için kurduklarını belirtti. ARSLAN, “Çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek gören proje kapsamında uzun süren çalışmaların ardından Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde oluşturulan çiftlik, Türkiye'nin dört bir yanından at, eşek, inek, koyun, tavuk gibi birçok türden hayvana ev sahipliği yapıyor. Belediyeler kedi ve köpeklere yardım ediyor ama buradaki gibi hayvanlara destekleri yok. Burası çok büyük bir yer değil. Amacımız belediyelere örnek olmak. Her bölgede en azından böyle bir yerin olması gerekiyor. Bunun içinde daha çok desteğe ihtiyacımız var. Bize projemizin yayılması konusunda destek veren Bilnet öğrencilerine ayrıca teşekkür ederiz. Umuyoruz ki bu iş birliği birçok öğrenciye, okula ve diğer kurumlara örnek olur.” dedi.



BURSA’NIN EMEKLİ HAYVANLAR BAHÇESİ



HAYTAP, eziyet gören, sahibi tarafından sokağa atılan, yaralı bulunan ve başka nedenler ötürü yardıma ihtiyaç duyan at, eşek, inek, koyun ve tavukların sığınağı olan ‘Emekli Hayvanlar Bahçesi’ni 2017 yılında Bursa’da kurdu.