BİLSEM aday gösterilme işlemleri başladı: 2023 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2022-2023 takvimi

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak öğrencileri belirlemek üzere tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı. Aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek. Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak.



Komisyonda yer alması gereken üyelerden herhangi birinin bulunmadığı durumlarda komisyon, mevcut üyeler ile oluşturulacak. Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir yetenek alanı için belirtilen her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek.

ADAY GÖSTERİLME TARİHLERİ



Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.



Kılavuza göre, zihinsel, resim ve müzik alanlarında özel yetenekli öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. BİLSEM kursları takviminde öğretmenler başvurularını 2-6 Ocak, öğrenciler 9-13 Ocak tarihleri arasında yapacak.

BİLSEM 2022-2023 TAKVİMİ



05-09 Aralık 2022: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması



12-16 Aralık 2022: Bilgilendirme toplantılarının yapılması



19-30 Aralık 2022: Gözlem formlarının doldurulması



02-06 Ocak 2023: Ön değerlendirme randevularının oluşturulması



10 Ocak 2023: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması



14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması



19 Nisan 2023: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi



24-28 Nisan 2023: İtiraz başvurularının alınması



02-05 Mayıs 2023: İtirazların değerlendirilmesi



24 Nisan 2023- 05 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması



09 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması



15 Mayıs 2023- 28 Temmuz 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması



04 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi



07-11 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması



14-18 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi



14-31 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi