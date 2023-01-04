BİLSEM (bireysel değerlendirme) ne zaman? 2022-2023 BİLSEM takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme tarihleri açıklandı. Belirlenen takvime göre öncelikle öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınma aşaması gerçekleştirilecek.

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenciler yetenek alanlarına göre ,15 Mayıs 2023- 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında bireysel değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 04 Ağustos 2023'te ilan edilecek.

BİLSEM 2023 TAKVİMİ



10 Ocak 2023: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması



14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması



19 Nisan 2023: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi



24-28 Nisan 2023: İtiraz başvurularının alınması



02-05 Mayıs 2023: İtirazların değerlendirilmesi



24 Nisan 2023- 05 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması



09 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması



15 Mayıs 2023- 28 Temmuz 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması



04 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi



07-11 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması



14-18 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi



14-31 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi