BİLSEM (bireysel değerlendirme) ne zaman? 2022-2023 BİLSEM takvimi

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) alınacak öğrencileri belirlemek üzere tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı. Yayımlanan takvimde, BİLSEM sınavıyla ilgili önemli tarihlere yer verildi. Başvuru sürecini tamamlanması ardından bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecek. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?

BİLSEM (bireysel değerlendirme) ne zaman? 2022-2023 BİLSEM takvimi

Milli Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme tarihleri açıklandı. Belirlenen takvime göre öncelikle öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınma aşaması gerçekleştirilecek. 

BİLSEM (bireysel değerlendirme) ne zaman? 2022-2023 BİLSEM takvimi - 1

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenciler yetenek alanlarına göre ,15 Mayıs 2023- 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında bireysel değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 04 Ağustos 2023'te ilan edilecek.

BİLSEM (bireysel değerlendirme) ne zaman? 2022-2023 BİLSEM takvimi - 2

BİLSEM 2023 TAKVİMİ

10 Ocak 2023: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

19 Nisan 2023: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

24-28 Nisan 2023: İtiraz başvurularının alınması

02-05 Mayıs 2023: İtirazların değerlendirilmesi

24 Nisan 2023- 05 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

09 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Mayıs 2023- 28 Temmuz 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

04 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

07-11 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-18 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

14-31 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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