BİLSEM kayıt dönemi ne zaman bitecek? 2023 BİLSEM kayıt tarihleri

BİLSEM sonuçlarının açıklanması ardından kayıt tarihleri de gündeme geldi. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirtilen tarihler arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, BİLSEM kayıt dönemi ne zaman bitecek? 2023 BİLSEM kayıt tarihleri...

BİLSEM kayıt dönemi ne zaman bitecek? 2023 BİLSEM kayıt tarihleri

BİLSEM sonuçlarının açıklanması ardından kayıt takvimi de belli oldu. Milli Bakanlığı'nın (MEB) duyurusu ardından BİLSEM kayıtları 14 Ağustos 2023 itibariyle başladı. 

BİLSEM kayıt dönemi ne zaman bitecek? 2023 BİLSEM kayıt tarihleri - 1

14 Ağustos'ta başlayan BİLSEM kayıtları 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Depremden etkilenen on ilde, genel zihinsel yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamaları devam ettiğinden söz konusu illerde genel zihinsel yetenek alanına ait sonuçlar 19 Eylül 2023 tarihinde açıklanacaktır.

BİLSEM kayıt dönemi ne zaman bitecek? 2023 BİLSEM kayıt tarihleri - 2

BİLSEM KAYIT BELGELERİ

(1) BİLSEM’e kayıt sürecinde;

a) Kayıt formu (Ek-2),
b) Veli muvafakat belgesi (Ek-3),
c) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir.

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