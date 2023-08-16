BİLSEM kayıt dönemi ne zaman bitecek? 2023 BİLSEM kayıt tarihleri

BİLSEM sonuçlarının açıklanması ardından kayıt takvimi de belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) duyurusu ardından BİLSEM kayıtları 14 Ağustos 2023 itibariyle başladı.

14 Ağustos'ta başlayan BİLSEM kayıtları 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Depremden etkilenen on ilde, genel zihinsel yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamaları devam ettiğinden söz konusu illerde genel zihinsel yetenek alanına ait sonuçlar 19 Eylül 2023 tarihinde açıklanacaktır. BİLSEM KAYIT BELGELERİ



(1) BİLSEM’e kayıt sürecinde;



a) Kayıt formu (Ek-2),

b) Veli muvafakat belgesi (Ek-3),

c) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir.