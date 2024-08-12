BİLSEM kayıtları başladı: BİLSEM kayıtları için gerekli belgeler neler?

2024-2025 eğitim öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmış ve sonuçlar 9 Ağustos'ta ilan edilmişti. Sonuç duyurusu ardından kayıt takvimine yönelik araştırmalar başladı. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak, kayıtlar nasıl yapılacak?

BİLSEM KAYIT TAKVİMİ

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptıracak öğrenciler, 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek.

BİLSEM KAYITLARI İÇİN GEREKEN BELGELER



1. Kazandı Belgesi Çıktısı



2. Öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi ve okuldan öğrencinin resmi çıkış saatini gösterir belge (Okul idaresi çıkış saatini öğrenci belgesinin altına da yazabilir)



3. İkametgâh Belgesi



4. Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi



5. Vesikalık fotoğraf (2 adet)



6. Kayıt Formu



7. Sosyal Medya Veli İzin Belgesi



8. Veli Muvafakat Belgesi



9. Taahhütname