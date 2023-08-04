BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı: 2023 BİLSEM mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) mülakat sonuçları için değerlendirme tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte gözler kayıt hakkı kazanan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Öte yandan kayıt listesindeki BİLSEM merkezleri de açıklandı. Peki, 2023 BİLSEM mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?

BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı: 2023 BİLSEM mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?

2023 BİLSEM mülakat sonuçları için heyecan sona erdi ve sonuçlar üzerinden erişime açıldı. 28 Temmuz'da sona eren bireysel değerlendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklandı. Peki, 2023 BİLSEM mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?

2023 BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

2023-2024 öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı.

Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 7 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı: 2023 BİLSEM mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? - 1

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecektir.

KAYIT BÖLGESİNDEKİ BİLSEM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, mülakat sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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