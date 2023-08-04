BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı: 2023 BİLSEM mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?

2023 BİLSEM mülakat sonuçları için heyecan sona erdi ve sonuçlar MEB üzerinden erişime açıldı. 28 Temmuz'da sona eren bireysel değerlendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklandı. Peki, 2023 BİLSEM mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?



2023 BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI



2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı.

Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir.



Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 7 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.