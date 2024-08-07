BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirildi. Şimdi öğrenci ve velilerin gözü kulağı BİLSEM mülakat sonuçlarında. BİLSEM 2024 bireysel değerlendirme sonuçları yakın zaman içerisinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezi'ne kayıt hakkı kazanacak.



BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyordu, ancak sonuçlar erişime açılmadı.



Sonuçların bu hafta içinde erişime açılabileceği tahmin ediliyor.



BİLSEM mülakat sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.



SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?



BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.